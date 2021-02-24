24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

. Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Giresunspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Akhisarspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Altınordu'dan kritik galibiyet! Altınordu'dan kritik galibiyet!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör