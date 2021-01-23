İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Siyah-beyazlıların dünya yıldızı Cristiano Ronaldo maçın ardından sevinç yaşadığı video ortaya çıkarken, milli yıldızımız Merih Demiral'ı dans ettirmeye çalıştı. Ronaldo'nun, Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...