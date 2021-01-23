23 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor serisine devam etti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde , ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 ev sahibi ekip kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti. Mücadelede maçta gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 27'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 20 puanda kaldı.

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