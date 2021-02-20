TFF 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Altınordu ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Adanaspor maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ