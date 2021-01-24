24 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor'da Ali Akman durdurulamıyor

Ali Akman durdurulamıyor
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen , yeşil-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, karşısında da gol atarak, gol sayısını 10'a yükseltti.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un genç golcüsü , rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın deplasmanda oynadığı maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10'a yükseltti. Hem Avrupa hem de Türkiye'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay'ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao'nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, "Nerede kalmıştık" yorumunda bulundu.


Bursaspor Ali Akman ile kazandı! haberin devamı

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