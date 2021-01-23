23 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 1-2 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor Ali Akman ile kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

. Lig'in 18. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini Onur Atasayar ve kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü 'tan geldi.

. Lig'in 18. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.
Bursaspor'ın gollerini; Onur Atasayar ve kaydetti.
Adana Demirspor'ın tek golü ise 'tan geldi.
Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 30'a yükseltirken, Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Eskişehirspor 0-0 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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