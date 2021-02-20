20 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.02.2021

. Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Akhisarspor maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Altınordu - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eskişehirspor 34 hafta sonra kazandı! Eskişehirspor 34 hafta sonra kazandı!
Adana Demirspor'da istifa! Cüneyt Dumlupınar... Adana Demirspor'da istifa! Cüneyt Dumlupınar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör