TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Adana Demirspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Altay maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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