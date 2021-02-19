19 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor yenilmezlik serisini sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında -'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 37 puanda kaldı. Ümraniyespor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 30 puana yükseldi.

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