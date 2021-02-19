TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Keçiörengücü-Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Serkan Göksu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 37 puanda kaldı. Ümraniyespor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 30 puana yükseldi.

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