TFF 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Eskişehirspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Bandırmaspor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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