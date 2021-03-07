TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Akhisarspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Eskişehirspor maçı 7 Mart Pazar günü saat TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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