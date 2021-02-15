15 Şubat 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'dan flaş karar! Tarık Çamdal...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırladı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Maç içerisinde yaptığı hatalardan dolayı kadro dışı bırakıldı.

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki 4 gollü gecede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın ardından 'da flaş bir karar verildi.

TARIK ÇAMDAL KADRO DIŞI

Fotomaç'ın haberine göre; Adana Demirspor yönetimi, maç içerisinde yaptığı hatalardan dolayı 'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor...

Tarık Çamdal bu maçın 27. dakikasında Süleyman Koç'un yerine dahil olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

Adana derbisinde kazanan çıkmadı! haberin devamı

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