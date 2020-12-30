30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

İstanbulspor 3-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İstanbulspor Adana Demir'i rahat geçti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. Lig'in 9. haftasında ertelenen - müsabakasında sarı-siyahlı ekip rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Lig'in 9. haftasında ertelenen - müsabakasında ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etti.
İstanbulspor'un gollerini;Uygar Mert Zeybek, Ali Yaşar ve Onur Ergün (p) kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Mehmet Akyüz'den geldi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 28 yaparken, Demirspor 28 puanda kaldı.
Adanaspor 2-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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