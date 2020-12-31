Zirve yarışı karıştı! İşte TFF 1. Lig puan durumu
TFF 1. Lig'de 16 hafta geride kalırken, Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriliyor. Son haftada Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u tek golle mağlup ederek haftayı zirvede tamamladı. İşte TFF 1. Lig'de güncel puan durumu...
TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16 haftası geride kalan 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele sürerken, 1. ile 8. arasında sadece 5 puan fark bulunuyor.
İşte TFF 1. Lig'de güncel puan durumu:
1- ALTAY: 32 PUAN
2- GİRESUNSPOR: 32 PUAN
3- SAMSUNSPOR: 30 PUAN
4- TUZLASPOR: 30 PUAN
5- İSTANBULSPOR: 28 PUAN
6- ADANA DEMİRSPOR: 28 PUAN
7- KEÇİÖRENGÜCÜ: 28 PUAN
8- ALTINORDU: 27 PUAN
9- BURSASPOR: 24 PUAN
10-BANDIRMASPOR: 21 PUAN
11-MENEMENSPOR: 19 PUAN
12-ÜMRANİYESPOR: 17 PUAN
13-BOLUSPOR: 16 PUAN
14-BALIKESİRSPOR: 15 PUAN
15-AKHİSARSPOR: 13 PUAN
16-ADANASPOR: 12 PUAN
17-ANKARASPOR: 9 PUAN
18-ESKİŞEHİRSPOR:3 PUAN
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