Zirve yarışı karıştı! İşte TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. Lig'de 16 hafta geride kalırken, Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriliyor. Son haftada Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u tek golle mağlup ederek haftayı zirvede tamamladı. İşte TFF 1. Lig'de güncel puan durumu...

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16 haftası geride kalan 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele sürerken, 1. ile 8. arasında sadece 5 puan fark bulunuyor.

İşte TFF 1. Lig'de güncel puan durumu:

1- ALTAY: 32 PUAN

2- GİRESUNSPOR: 32 PUAN

3- SAMSUNSPOR: 30 PUAN

4- TUZLASPOR: 30 PUAN

5- İSTANBULSPOR: 28 PUAN

6- ADANA DEMİRSPOR: 28 PUAN

7- KEÇİÖRENGÜCÜ: 28 PUAN

8- ALTINORDU: 27 PUAN

9- BURSASPOR: 24 PUAN

10-BANDIRMASPOR: 21 PUAN

11-MENEMENSPOR: 19 PUAN

12-ÜMRANİYESPOR: 17 PUAN

13-BOLUSPOR: 16 PUAN

14-BALIKESİRSPOR: 15 PUAN

15-AKHİSARSPOR: 13 PUAN

16-ADANASPOR: 12 PUAN

17-ANKARASPOR: 9 PUAN

18-ESKİŞEHİRSPOR:3 PUAN

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