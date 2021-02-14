14 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 2 - 2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana derbisinde kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

. Lig'de 21. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. derbisi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

. Lig'de 21. hafta mücadelesinde derbisi yaşandı. , sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi ekip adına ve 'in gollerine, deplasman ekibi adına ise ve yanıt verdi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Adana Demirspor 38 puana, Adanaspor ise 25 puana yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1 Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1
Giresunspor deplasmanda kazandı! Giresunspor deplasmanda kazandı!
Samsunspor zirve takibini sürdürdü Samsunspor zirve takibini sürdürdü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör