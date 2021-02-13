13 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırma son dakikada kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde evinde ile karşı karşıya geldi. Maç ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Selçuk Alibaz ve 90+2'de Rayo kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 62. dakikada Etoga'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselirken, İstanbulspor ise 40 puanda kaldı.

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