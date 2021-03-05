05 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında İstanbulspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSTANBULSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Keçiörengücü maçı 5 Mart Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?