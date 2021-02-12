13 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

TFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, . Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Ankaraspor-Altınordu: Emre Malok

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniyespor çıkışını sürdürdü! Ümraniyespor çıkışını sürdürdü!
Bandırma son dakikada kazandı! Bandırma son dakikada kazandı!
Altay - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Altay - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör