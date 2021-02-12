Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 25. haftasının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Heyecan, bugün oynanacak Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor maçıyla başlayacak ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçıyla son bulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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