13 Şubat 2021, Cumartesi

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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

'in 25. haftasının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Heyecan, bugün oynanacak - maçıyla başlayacak ve - maçıyla son bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

12 Şubat Cuma:

19.00 -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 -: Yaşar Kemal Uğurlu

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