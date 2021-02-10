10 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Teknik direktör Osman Özköylü Altay'la ilk antrenmanına çıktı

Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

. Lig takımlarından Altay'da teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirildi. Özköylü takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

. Lig temsilcisi Altay'da bugün 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulan teknik direktör , yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Altay, 13 Şubat Cumartesi günü 'nü konuk edeceği 21. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü yönetiminde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Öte yandan, Osman Özköylü'nün yardımcılıklarını Fatih Çardak, Uğur Okur, Ragıp Başdağ, Cengizhan Baskın, Arif Can Şanal ve Adem Çağlayan'ın yapacağı duyuruldu.



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