Teknik direktör Osman Özköylü Altay'la ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da bugün 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulan teknik direktör Osman Özköylü, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Altay, 13 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği 21. hafta müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü yönetiminde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.



Öte yandan, Osman Özköylü'nün yardımcılıklarını Fatih Çardak, Uğur Okur, Ragıp Başdağ, Cengizhan Baskın, Arif Can Şanal ve Adem Çağlayan'ın yapacağı duyuruldu.

Yapılan görüşmeler sonucunda takımımızın teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirilmiştir. Sayın Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/JRZoi4L1JF