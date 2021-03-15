15 Mart 2021, Pazartesi
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Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Altınordu ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altınordu - Samsunspor maçı 15 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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