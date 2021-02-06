TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Ümraniyespor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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