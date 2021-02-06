TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Eskişehirspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Altay maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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