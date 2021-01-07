08 Ocak 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Ankaraspor 0-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adanaspor'dan kritik 3 puan!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

TFF 1.Lig'in 12. hafta erteleme maçında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Lig'in 12. hafta erteleme maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi turuncu-beyazlılar 2-0'lık üstünlükle tamamladı.
Adanaspor'un gollerini; ve kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 18'e yükseltirken, Ankaraspor 9 puanda kaldı.
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