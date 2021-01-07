07 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Gökhan Karadeniz resmen Samsunspor’da!

Gökhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden , kariyerini takımlarından 'da sürdüren 'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'a imza attı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport , şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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