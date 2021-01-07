Gökhan Karadeniz resmen Samsunspor’da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kariyerini Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da sürdüren Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan Karadeniz, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a imza attı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor, şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Hoş geldin Gökhan Karadeniz 💪🔥



Kulübümüz, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.



30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/4FMtgwLHbk — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) January 7, 2021

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