Bursaspor Ali Akman'ı süresiz kadro dışı bıraktı!

Bursaspor, Ali Akman'ın etik dışı transferi nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldğını açıkladı. Genç oyuncu, sezon sonundan başlamak üzere Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzalamıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ali Akman'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Dikkatine;

Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bursaspor Yönetim Kurulu"

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