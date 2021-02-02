02 Şubat 2021, Salı

TFF 1. LİG

Bursaspor Ali Akman'ı süresiz kadro dışı bıraktı!

Bursaspor'dan flaş Ali Akman kararı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

, 'ın etik dışı transferi nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldğını açıkladı. Genç oyuncu, sezon sonundan başlamak üzere 'la sözleşme imzalamıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , 'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Dikkatine;

Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bursaspor Yönetim Kurulu"

Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! haberin devamı

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