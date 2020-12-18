Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden yayıncı kuruluşa protesto!
Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği için,Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında maçların başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika protestoda bulunacaklarını açıkladı.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda takımlar, ödemelerin gecikmesi gerekçesiyle maçların ilk 60 saniyesinde mücadele etmeyecek ve yayıncı kuruluşu protesto edecek.
Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız. Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.
Bu kapsamda Süper Lig kulüpleri ve 1'inci Lig kulüpleri olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında ve TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarimizı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.
Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin süphesi olmasın."
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