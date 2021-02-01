01 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

. Lig ekiplerinden 'un genç yıldız adayı , ekiplerinden 'a transfer oldu. İşte detaylar...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un formda yıldızı Ali Akman, Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman ekibi sosyal medyada genç futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

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