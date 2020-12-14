Adana Demirspor'da deprem! Ümit Özat'ın ardından o isimlerle de yollar ayrılıyor
TFF 1. Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor'da, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ümit Özat ile yol ayrımına gidilmişti. Bu ayrılığın ardından Erkan Zengin ve Volkan Şen'den de kendilerine kulüp bulmalarının istendiği öğrenildi. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından dün akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI
Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:
Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.
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