14 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da deprem! Ümit Özat'ın ardından o isimlerle de yollar ayrılıyor

Demirspor'da deprem! Özat sonrası gece yarısı operasyonu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

1. Lig'in dişli ekiplerinden 'da, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası ile yol ayrımına gidilmişti. Bu ayrılığın ardından ve 'den de kendilerine kulüp bulmalarının istendiği öğrenildi. İşte detaylar...

1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan 'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından dün akşam saatlerinde ile yolların ayrıldığı ekibinde, takımın yıldız isimleri ve 'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı , "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI
Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Mağlubiyet sonrası istifa depremi! haberin devamı

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