Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve bir süredir kulüpsüz durumda olan Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu başka bir TFF 1. Lig takımı Tuzlaspor'a imza attı.

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Erkan Zengin'in yeni adresi Tuzlaspor oldu. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul ekibiyle anlaşma sağladını duyurdu.

İşte o açıklama...



Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu transferde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim. 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Metin Korkmaz abim ve Adana Demirspor taraftarları hakkınızı helal edin, hoşçakalın.

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