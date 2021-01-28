28 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu

Erkan Zengin yeni takımını açıkladı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

Bir dönem 'de forma giymiş olan , 'dan ayrıldığını ve 'a transfer olduğunu açıkladı.

Son olarak 'da forma giyen ve bir süredir kulüpsüz durumda olan 'in yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu başka bir . Lig takımı 'a imza attı.

'de birçok takımda forma giyen Erkan Zengin'in yeni adresi Tuzlaspor oldu. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekibiyle anlaşma sağladını duyurdu.

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

İşte o açıklama...

Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu transferde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim. 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adana Demirspor Başkanı , abim ve Adana Demirspor taraftarları hakkınızı helal edin, hoşçakalın.

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