Batuhan Kör: Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giyiyorum
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kör, "61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.
TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, Ümit Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ TAKIMDA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"
Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "İlk kez Ümit Milli Takım'a geldim. İlk milli takım tecrübem. Çok gurur verici ve mutluluk verici. Arkadaşlarımla ilk defa tanıştım. Bursaspor olarak da iyi gidiyoruz ve buraya geldik. Tüm arkadaşlarıma başarılar. A Milli Takım için Ümit Milli Takım'dan geçmemiz gerekiyor. Büyük bir tecrübe olacak. A Milli Takım'a aday olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
"ÖNCE BURSASPOR'UN BAŞARISI SONRA AVRUPA"
Adının transfer gündeminde olmasını normal olduğunu belirten golcü oyuncu, "İyi performans gösterdiğinizde transfer haberleri her zaman olacaktır. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
"BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYORUM"
Kendisine örnek aldığı isimler için ise Batuhan, "Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum. Yabancı olarak da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo diyebilirim" ifadelerini kullandı.
"TRABZON DOĞUMLUYUM, 61'İ TERCİH EDİYORUM"
61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.
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