18 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala ekipler ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı. Kulüpler birer birer transferleri açıklamaya başladı. İşte resmen açıklanan isimler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 15:22
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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

DANNY DRINKWATER

Yeni Takımı: Kasımpaşa

Eski Takımı: Chelsea

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ATTILA SZALAI

Yeni Takımı: Fenerbahçe

Eski Takımı: Apollon Limassol

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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ISMAEL DIOMANDE

Yeni Takımı: İttifak Holding Konyaspor

Eski Takımı: Çaykur Rizespor

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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ERTUĞRUL TEKŞEN

Yeni Takımı: İttifak Holding Konyaspor

Eski Takımı: Lyngby

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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

AHMET OĞUZ

Yeni Takımı: Sivasspor

Eski Takımı: Kasımpaşa

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