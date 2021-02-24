24 Şubat 2021, Çarşamba
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Akhisarspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Akhisarspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AKHİSARSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Akhisarspor - İstanbulspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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