23 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0-0 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eskişehirde puanlar paylaşıldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

TFF 1’inci Lig 18’inci hafta karşılaşmasında , düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig 18'inci hafta karşılaşmasında , evinde konuk ettiği ile golsüz berabere kaldı.
27'nci dakikada 'un soldan ortasına ceza sahası altıpas çizgisi üzerinde kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.
31'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren 'ın sert şutu kaleci Osorio'da kaldı.
86'ncı dakikada Berkay'ın ceza sahasına girip verdiği pasta, 'in şutu kalecinden döndü. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bandırmaspor 1-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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