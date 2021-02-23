23 Şubat 2021, Salı
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Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Bandırmaspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BANDIRMASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı 23 Şubat Salı günü saat 14:00'te TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
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