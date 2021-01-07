08 Ocak 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Bandırmaspor Taha Yalçıner'i transfer etti

Taha Yalçıner Bandırmaspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'nin isteği üzerine 'i kadrosuna kattı.

. Lig ekiplerinden , 'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.

Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.

Ankaraspor 0-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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