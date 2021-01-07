08 Ocak 2021, Cuma
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Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.
Bandırmaspor Taha Yalçıner'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri'nin isteği üzerine Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçıner ile 6 aylık sözleşme yapıldığı bildirildi.
Açıklama, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Akhisarspor formalarını giydiği belirtildi.
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