23 Şubat 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altay 1 - 3 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

. Lig'de 38 puanlı iki takım kritik maçta karşı karşıya geldi. , derbisinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 'ı 3-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı.

. Lig'de , 1-0 geriye düştüğü derbisinde 'ı 3-1 mağlup etti.

'nda ilk yarısı 'nun penaltıdan attığı golle Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Altınordu, ikinci yarıda , ve penaltıdan 'ın attığı gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Altınordu, son 5 müsabakada topladığı 13 puanla puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Altay ise 38 puanla 7. sıraya geriledi.

PAIXAO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumunda Marco Paixao, bugün de 1 gol atmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Portekizli golcü Altay formasıyla çıktığı 6 maçta da gol sevinci yaşadığı Altınordu'ya karşı 7. golünü attı. Paixao, bu sezon ise 17. golüne ulaştı.

Altay'ın altyapısından yetiştikten sonra 2019-2020 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Hüsamettin Yener, eski takımına karşı gol atmayı başardı. Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan bu sezon 8. golüne imza attı.

30. RANDEVUYU ALTINORDU KAZANDI

Profesyonel liglerde 30. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten Altınordu, siyah-beyazlı ekibe karşı 13. galibiyetini aldı. Diğer müsabakalarda Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti.

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