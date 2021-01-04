04 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0 -2 Boluspor | MAÇ SONUCU

Boluspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

. Lig'in 17. haftasında deplasmanda 'u Fethi ve Hamza'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

. Lig'in 17. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.
Konuk ekibin gollerini ve kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 19'a yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.
Giresunspor 3-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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