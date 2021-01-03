04 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 3-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor lider tamamladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. ekibi rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 62' ve 76', 81' Ibrahima Balde'den geldi.

Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alan Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Zirve yarışında yara alan Tuzlaspor ise son 2 haftayı puansız kapattı.
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