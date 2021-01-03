04 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 2-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor geriden geldi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2021

. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında 'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. 'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ve 90+7. dakikada Guido Kocer attı. Adanaspr'un tek sayısını ise 62. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, 33 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 15 puanla 15. sırada yer buldu. Samsunspor, gelecek hafta 'ı konuk edecek. Adanaspor ise deplasmanına gidecek.

Giresunspor 3-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eskişehirspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eskişehirspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giresunspor lider tamamladı! Giresunspor lider tamamladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör