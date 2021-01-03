Samsunspor 2-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Adanaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Adanaspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kubilay Yavuz ve 90+7. dakikada Guido Kocer attı. Adanaspr'un tek sayısını ise 62. dakikada Erkan Resmen kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, 33 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 15 puanla 15. sırada yer buldu. Samsunspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adanaspor ise Ankaraspor deplasmanına gidecek.
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