TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Adanaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Adanaspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kubilay Yavuz ve 90+7. dakikada Guido Kocer attı. Adanaspr'un tek sayısını ise 62. dakikada Erkan Resmen kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, 33 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 15 puanla 15. sırada yer buldu. Samsunspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adanaspor ise Ankaraspor deplasmanına gidecek.

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