30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. Lig'in 9. haftasında ertelenen mücadele için İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada ertelenen mücadele için İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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