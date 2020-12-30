TFF 1. Lig'in 9. haftasında ertelenen mücadele için İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada ertelenen mücadele için İstanbulspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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