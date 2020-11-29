29 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bandırmaspor 1-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım, 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Erkan Taşkıran kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 11 puana yükselirken, Balıkesirspor ise 14 puanda kaldı.

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