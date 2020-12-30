30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Tuzlaspor - Altay maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. 'in 8. haftasında ertelenen mücadele için ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 8. haftada ertelenen mücadele için ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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