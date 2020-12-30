TFF 1. Lig'in 8. haftasında ertelenen mücadele için Tuzlaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftada ertelenen mücadele için Tuzlaspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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