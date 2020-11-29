29 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 1-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü tek attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında 'u ağırladı. Başkent ekibi rakibini 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım, 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 26. dakikada Arb Manaj kaydetti. Konuk ekip 90. dakikada 'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Demirspor'da 90+6. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 21 puana yükselirken, Adana Demirspor ise 18 puanda kaldı.

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