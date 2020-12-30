30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor 2-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erteleme maçında kazanan Boluspor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. Lig’in 11. haftasından ertelenen karşılaşmada deplasmanda 'u mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

1. Lig'in 11. haftasında ertelenen - müsabakasında kazanan 'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.
Boluspor'un gollerini; Karacic (k.k), Gökhan Sazdağı ve Hamza Gür kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri ise Atalay Babacan veBurak Bekaroğlu (k.k) geldi.
Bu sonucun ardından Boluspor 16 puana yükselirken, Adanaspor 15 puanda kaldı.
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