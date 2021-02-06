TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Adana Demirspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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