TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Altay, Vefa Stadı'nda kozlarını paylaştı. İzmir ekibi, rakibini 86. dakikada İsmail Konuk'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Altay bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 4. yenilgisini ala Tuzlaspor ise 30 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

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