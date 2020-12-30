30 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 0-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de yeni lider Altay
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 16. haftasında ile , Vefa Stadı'nda kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 86. dakikada İsmail Konuk'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Altay bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 4. yenilgisini ala Tuzlaspor ise 30 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

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