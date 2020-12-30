TFF 1. Lig'in 11. haftasında ertelenen mücadele için Adanaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada ertelenen mücadele için Adanaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Boluspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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