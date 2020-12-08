08 Aralık 2020, Salı

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0-2 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla ikinci yarıda açıldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda 'u ve Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 13. haftasında ile Tuzlaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 59. dakikada ve 69. dakikada Thuram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan ev sahibi takımda Furkan Balaban, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

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