08 Aralık 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-2 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ali Akman attı Bursa kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

1. Lig'in 13. haftasında , deplasmanda 'u ve 'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 13. haftasında ile , Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 45+1. dakikada ve 52. dakikada 'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 69. dakikada İshak Çakmak'tan (p) geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 12 puanla 15. sırada kaldı.

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