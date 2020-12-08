08 Aralık 2020, Salı
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Bandırmaspor 1-2 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u Özer Hurmacı ve Ali Akman'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 45+1. dakikada Özer Hurmacı ve 52. dakikada Ali Akman'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 69. dakikada İshak Çakmak'tan (p) geldi.
Bursaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 12 puanla 15. sırada kaldı.
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