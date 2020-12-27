TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor, deplasmanda Ankaraspor'u Gökhan Alsan (p) ve Burak Çalık'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ankaraspor ile Samsunspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibini 26. dakikada penaltıdan Gökhan Alsan ve 76. dakikada Burak Çalık'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibinin tek golüyse 40. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Samsunspor bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Ankaraspor ise 17. sırada kaldı.

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