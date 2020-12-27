27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor 1-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor seriye bağladı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında , deplasmanda 'u (p) ve 'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

1. Lig'in 16. haftasında ile , Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 26. dakikada penaltıdan ve 76. dakikada 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibinin tek golüyse 40. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

Samsunspor bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Ankaraspor ise 17. sırada kaldı.

Adanaspor 1-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Akhisarspor 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Menemenspor 0-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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